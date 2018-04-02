شهد اللقاء الذي جمع غالاتا سراي بضيفه طرابزون سبور أمس، في المرحلة الـ27 من الدوري التركي لكرة القدم، تسجيل لاعب الفريق الضيف السلوفاكي جوراي كوشكا واحدا من أجمل أهداف الأسبوع.



اللاعب المخضرم صاحب الـ31 عاما والذي اشتهر بتسديداته الصاروخية استغل ابتعاد الحارس عن مرماه ليسجل هدفا خياليا من منتصف الميدان في شباك غالاتا سراي في الدقيقة 90 من عمر اللقاء الذي شهد كذلك تسجيل الجزائري سفيان فيغولي هدف أصحاب الديار الأول في الدقيقة السابعة.





وكان هذا الهدف الوحيد لطرابزون سبور في المباراة التي خسرها بنتيجة (1-2)



ورفع غالاتا سراي رصيده بهذا الفوز إلى 57 نقطة في صدارة الدوري التركي الممتاز، بينما بقي طرابزون سبور في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.