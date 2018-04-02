ذكر السفير الأوروبي في الجزائر، جون أورورك، لـ”الخبر”، أن المفوضية الأوروبية اقترحت وثيقة تحوي سياسة جديدة لمنح التأشيرة في دول الاتحاد، وسيتم اعتمادها في حال مصادقة البرلمان الأوروبي عليها وموافقة كافة الدول الأعضاء. وتتضمن الوثيقة تسهيلات في طريقة منح التأشيرة، فمثلا سيكون بالإمكان إتمام إجراءات الملف إلكترونيا دون الحاجة للتنقل في حال كانت البصمات الإلكترونية الخاصة بالشخص الذي تقدم بالطلب موجودة على مستوى القنصلية. لكن الأهم، حسب السفير، أنه سيتم استحداث علاقة أيضا بين تسهيل وثائق طلب التأشيرة لدى رعايا دولة معينة وبين تعاونها فيما يخص استقبال مهاجريها غير الشرعيين في دول الاتحاد الأوروبي. فكلما كانت الدولة تضع عراقيل في وجه استقبال رعاياها من المهاجرين غير الشرعيين، كلما تشددت دول الاتحاد الأوروبي في منح التأشيرات لمواطنيها.