يعيش الشارع المحلي بمدينة طولڤة ببسكرة حالة من الغليان دفعت به إلى الاحتجاج، والسبب منح قطعة أرضية تقع بالسوق الأسبوعي المعروف محليا بسوق السبت لأحد الخواص لإنشاء مشروع وحدة تغذية الأنعام. الرافضون الذين شرعوا في حملة توقيعات إلى وزير الداخلية أكدوا أنهم لا يعارضون فكرة المشروع، لكنهم ضد الاستيلاء على السوق الذي يعد مقصدا للتجار بجميع تخصصاتهم، فضلا عن أنه مصدر قوت آلاف العائلات ويوفر مناصب عمل للشباب. وتساءل هؤلاء عن القصد من هذا الإجراء الاستفزازي، في وقت تتوفر طولڤة ومنطقتها الصناعية على قطع أرضية بالجملة.