هناك بعض الفحوصات الضرورية التي يجب على كل امرأة أن تقوم بإجرائها كل فترة من أجل الاطمئنان على صحتها وحمايتها من مضاعفات الإصابة بأي نوع من الأمراض الخطيرة.

لا بد على كل امرأة أن تجري فحوصات الدم والتحاليل الطبية الخاصة بسرطان الثدي كل سنة، كلما تم تشخيص المرض بشكل مبكر، قل تطور وانتشار المرض.

فحوصات هشاشة العظام من أهم الفحوصات الطبية التي من الضرورة أن تقوم بها المرأة، والمرأة بعد سن الأربعين هي من أكثر الفئات العمرية التي تصاب بها؛ لأنها تتعرض لمراحل الحمل والولادة التي تؤدي إلى ضعف العضلات والعظام.

داء السكري من أكثر الأمراض المزمنة التي تتعرض المرأة للإصابة بها، لذلك لا بد من إجراء هذا الفحص بشكل منتظم حتى لا تحدث مضاعفات خطيرة.

فحوصات القلب تساعد على مراقبة دقات ونبضات القلب، وهذا يحد من تعرض القلب للإصابة من أي خطر، خاصة وأن أمراض القلب من أكثر الأمراض الخطيرة التي من الممكن أن تصاب بها المرأة.