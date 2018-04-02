يلتقي فريقا شبيبة القبائل ومولودية الجزائر، مساء اليوم، بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، في لقاء متأخر عن الجولة الـ23 من الرابطة المحترفة الأولى.



يحمل “الكلاسيكو” الذي ينشطه “الكناري” والعميد، طابعا خاصا، نظرا لتباين أهداف الفريقين، حيث سيكون النادي القبائلي مطالبا بتحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الخطر مؤقتا، بينما يسعى النادي العاصمي للاقتراب أكثر من المتصدر وبعث التنافس على اللقب من جديد.



لاعبو شبيبة القبائل يلعبون مقابلة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما تمكنوا من العودة بنقطة ثمينة في الجولة السابقة من بكسرة أمام الاتحاد المحلي، وهي النقطة التي منحت ثقة أكبر للاعبين وزادتهم إصرارا على تحقيق الفوز في ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو أمام المولودية، خاصة وأن نتائج الجولة الـ24 لم تكن في صالح الشبيبة التي تتواجد في المركز 14 بمجموعة 23 نقطة.



ويدرك مدرب شبيبة القبائل، يوسف بوزيدي، أن مهمة أشباله لن تكون سهلة أمام العميد الذي سجل مشوارا استثنائيا في مرحلة العودة، الأمر الذي جعله يركز أكثر على الجانب البسيكولوجي من أجل تحفيز اللاعبين على إنهاء المباراة لصالحهم من خلال الخطاب الحماسي الذي ألقاه على رفقاء القائد بلكالام خلال اجتماع أول أمس الأحد.



وسيستفيد المدرب بوزيدي من جاهزية كامل التعداد، باستثناء المدافع فرحاني الذي لم يسترجع كامل لياقته. وينتظر أن يغير بوزيدي الخطة التي انتهجها أمام اتحاد بسكرة باعتماده على أربعة مدافعين مع إمكانية إشراك بن علجية أساسيا بعد تعافيه من الإصابة.



من جهته، يصر فريق مولودية الجزائر على الفوز في تيزي وزو وتقليص الفارق الذي يفصله عن المتصدر شباب قسنطينة إلى ثلاث نقاط، حيث ركز مدرب العميد بيرنارد كازوني على الجانب التكتيكي خلال تدريبات أمس بتحضير الوصفة التي يراها مناسبة لفك شفرة دفاع الشبيبة، كما قام بمعاينة بعض مواجهات الشبيبة مؤخرا. ويراهن التقني الفرنسي على القوة الهجومية لفريقه بقيادة الثنائي نقاش وسويبع.



وينتظر أن يجدد كازوني الثقة في نفس التعداد الذي أقحمه أمام اتحاد البليدة، حيث سيغيب الدولي الملغاشي أمادا بداعي الإصابة التي ستحرمه أيضا من خوض مواجهة بارادو في الجولة الـ25 المبرمجة يوم الجمعة القادم.



تجدر الإشارة إلى أن فريق شبيبة القبائل انهزم بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب التي احتضنها ملعب عمر حمادي ببولوغين.