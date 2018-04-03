قضت وحدة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس الإثنين ، أثناء عملية بحث وتمشيط بمنطقة بودوخة، بلدية عين قشرة بولاية سكيكدة على إرهابي خطير واسترجعت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف، حسبما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني

و في سياق متصل،كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات منفصلة بكل من بومرداس وباتنة أربعة مخابئ للإرهابيين تحوي قنبلتين تقليديتي الصنع بالإضافة إلى مواد غذائية وألبسة.



وأوقفت مفارز للجيش الوطني بتمنراست وعين قزام، 12 مهربا وحجزت شاحنة ومركبتين رباعيتي الدفع و2.25 طن من مواد البناء و11 جهاز كشف عن المعادن ومولدين كهربائيين وكميات كبيرة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي تاجري مخدرات بحوزتهما 3.2

كيلوغرام من الكيف المعالج ببشار، فيما تم حجز 2556 وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة.