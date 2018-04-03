ينطلق اليوم الدور الربع نهائي من رابطة أبطال أوروبا، وستكون البداية بلقاء واعد بملعب جوفنتوس.

مباراة الذهاب التي ستجمع الريال والنادي الإيطالي ستكون بالنسبة لهذا الأخير مباراة ثأرية بعد خسارته نهائي 2015 ضد نفس الفريق.

أما المواجهة الثانية فستجمع نادي بايرين ميونيخ على أرضية ملعب إشبيليا.

القنوات الناقلة:

جوفنتوس - ريال مدريد

"أنتينا 3 "

"بي إن سبورت 1 " الفرنسية

"بي إن سبورت" 1 و11 و17 العربية

إشبيليا - بايرن ميونيخ

"بي إن سبورت" إسبانيا

"بي إن سبورت" 2 الفرنسية

"بي إن سبورت" 2 و12 العربية

"زاد دي أف"