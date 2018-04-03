لقي شاب حتفه و أصيب رفيقه بجروح خطيرة إثر حادث انحراف دراجة نارية كانا على متنها ، على الطريق السريع تيبازة- بواسماعيل. وأوضحت مصالح الحماية المدنية اليوم الثلاثاء أن الحادث وقع سهرة أمس الإثنين حيث أودى بحياة شاب ثلاثيني و إصابة رفيقه بجروح وصفت بـ "الخطيرة" إثر انحراف الدراجة و اصطدامها بحافة الطريق السريع الرابط بين بواسماعيل و تيبازة عند المدخل الغربي لمدينة بواسماعيل. و تدخل عناصر الحماية المدنية حيث قاموا بإجلاء الضحيتين المنحدرتين من باش جراح بالجزائر العاصمة و نقلهما إلى مستشفى القليعة فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا قضائيا لتحديد ملابسات الحادث.