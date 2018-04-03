جاء في جريدة القدس العربي نقلا عن مجلة "نيويوركر" الأمريكية في نسختها الإلكترونية أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري "ما إن وصل إلى الرياض،أحتجز لمدة11 ساعة.. وُضِعَ خلالها على كرسيّ وتعرّض للصفع مراراً من قبل السعوديين"، هذه الواقعة نقلها ضابطان أمريكيان سابقان لا يزالان ناشطين في المنطقة (مستشاران أو مرتزقة)، حسبما ذكر كاتب المقالة دكستر فلكنز في "نيويوركر" . وبحسب مصادره أكد أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بدا مُتعباً في فيديو الاستقالة التي أعلنها من الرياض عبر قناة (العربية) السعودية الرسمية، ما يعزّز رواية تعرّضه للضرب والصفع″. ويشير فلكنز في المقال إلى أن "الحريري عندما استُدعي إلى الرياض للقاء ابن سلمان كان يتوقّع أن يُستقبل بحفاوة من الأسرة الحاكمة”. وينقل فلكنز عن مساعد الحريري قوله إن "الأخير كان يعتقد بأن مشاكله مع ابن سلمان ستحلّ خلال اللقاء".