أكد العاهل السعودي الملك سلمان دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية بعد تصريحات أدلى بها ابنه ولي عهده أقر فيها بحق الإسرائيليين في العيش في سلام على أرضهم "وهو تصريح نادر من زعيم عربي".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الملك تأكيده " ضرورة تحريك مسار عملية السلام في الشرق الأوسط ضمن جهود دولية" في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الإثنين، بعد أن قتلت قوات الأمن الصهيونية 16 فلسطينيا الأسبوع الماضي خلال مظاهرات على الحدود بين الأراضي المحتلة وقطاع غزة.

وأضافت الوكالة نقلا عن الملك أنه أكد على "مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

ونقلت مجلة "أتلانتيك" الأمريكية عن الأمير محمد قوله ردا على سؤال بشأن ما إذا كان يعتقد أن للشعب اليهودي حقا في دولة ولو في جزء من أرض أسلافه "أعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين لهم الحق في أن يكون لهم أرض خاصة بهم. لكن علينا التوصل إلى اتفاق سلام لضمان الاستقرار للجميع ولإقامة علاقات طبيعية".

ولا تعترف السعودية بإسرائيل، وتصر منذ سنوات على أن تطبيع العلاقات مشروط بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.