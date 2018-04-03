تم حجز 1039 طردا من ملحقات السيارات ووسائل التنظيف الخاصة بالمركبات غير المصرح بها خلال عملية مراقبة لإحدى الحاويات بميناء عنابة قامت بها عناصر الجمارك بالمفتشية الرئيسية للعمليات التجارية ،اليوم الثلاثاء ،بذات الميناء. وأوضحت خلية الاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك بعنابة. أنه إلى جانب حجز البضاعة غير المصرح بها وجهت لمرتكب المخالفة غرامة تقدر بأكثر من 800 ألف دينار، مشيرة إلى أن عمليات المراقبة التي أجريت من طرف عناصر الجمارك بمطار رابح بيطاط بعنابة مكنت من جهتها من حجزمبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر بـ 10750 أورو. و تم حجز هذا المبلغ الذي كان بحوزة مسافر قادم من الخارج بسبب عدم التصريح به وفق القوانين المعمول بها.