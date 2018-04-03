الفايسبوك، والانستغرام، وتويتر... كلما زادت فترة البقاء والمتابعة على الشبكات الاجتماعية، تبخّرت السعادة خلال فترة المراهقة.

من شأن الاستخدام المفرط للشبكات الاجتماعية خلال فترة الطفولة، أن يؤثّر سلبًا على المدى البعيد، على سعادة الشخص وخصوصًا خلال فترة المراهقة، وذلك بحسب نتائج دراسة نُشرت في المجلة الطبية "بي إم سي" للصحة العامة" BMC Public Health .

فقد أجرى باحثون بريطانيون من كلية جامعة لندن" UCL" ومن جامعة "أسكس" في المملكة المتحدة، دراسة لمعرفة تأثير استخدام الشبكات الاجتماعية لفترة طويلة على المراهقين.

شارك في الدراسة حوالي 10 آلاف مراهق بريطاني، تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 15 عامًا ،وعمل الباحثون على تقييم حالة الرفاهية لهذه المجموعة، باستخدام مقياسين: نقاط السعادة المبنية على مجموعة من الأسئلة المختلفة حول نواحي مختلفة من حياتهم، في محيط الأسرة والمدرسة، واستبيان آخر يتمحور حول المشاكل العاطفية والسلوكية.

وأثبت مؤلفو الدراسة أنه طوال فترة المراهقة، انخفضت نقاط السعادة بالنسبة إلى البنات بحوالي 3 نقاط، من 36.9 أي 33.3، مقارنة بنقطتين لدى الأولاد، من 36.2 إلى 34.55. فيما انخفضت المشاكل العاطفية لدى الأولاد وزادت لدى البنات.



وفي سن 13 عامًا، تفاعل حوالي نصف الفتيات على الشبكات الاجتماعية، ولمدة أكثر من ساعة في اليوم، في المقابل حوالي ثلث الأولاد تفاعلوا على الشبكات الاجتماعية. وفي سن 15 عامًا، زاد تفاعل كل من البنات والأولاد، ولكنّ البنات أكثر قليلًا من الأولاد أي 59 % من الفتيات مقابل 46 %من الأولاد، يمضون حوالي ساعة أو أكثر في اليوم على الشبكات الاجتماعية.