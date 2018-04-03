عاقبت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم فريق اتحاد الجزائر بلعب مباراة دون جمهور بسبب "رمي المقذوفات" خلال الداربي العاصمي الذي جمعه بالجار شباب بلوزداد والذي جرى يوم الجمعة بملعب 20 أوت 1955 لحساب الجولة الـ 24 من بطولة الرابطة الأولى "موبيليس" (خسارة 0-1).

ويأتي ذلك بعد الإنذار الثالث الذي وجهته الرابطة لفريق "سوسطارة"، حسب نفس الهيئة، والتي كشفت عن تغريم النادي العاصمي بمبلغ 200 ألف دج.

وبهذا، يستضيف الاتحاد برسم الجولة الـ 25 فريق أولمبي المدية يوم 13 أفريل دون حضور الجمهور.

ويحتل النادي الأسود والأحمر المرتبة الرابعة في الترتيب العام للرابطة الأولى مناصفة مع نصر حسين داي بـ 38 نقطة.

من جهة أخرى، كشفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم أنها ستستمع لأقوال رئيس فريق شبيبة سكيكدة، نور الدين بوشول، يوم الإثنين 9 أفريل الجاري، بعد أعمال العنف التي وقعت بمناسبة إجراء لقاء ناديه أمام الضيف أولمبي الشلف (0-0) يوم السبت برسم الجولة 24 من بطولة الرابطة الثانية المحترفة "موبيليس".

ويأتي ذلك استنادا إلى المادة 10 من قانون الانضباط، حسبما نشرته الهيئة خلال اجتماعها العادي يوم الإثنين 2 أفريل، من أجل البت في قضية هذا اللقاء (شبيبة سكيكدة-أولمبي الشلف).

ويبقى ملف هذه المواجهة مفتوحا إلى غاية الاستماع إلى أقوال رئيس النادي "السكيكدي" لإتمام كل المعلومات. حيث سيتم إصدار الحكم في هذه القضية يوم الاثنين المقبل (9 أفريل 2018).

وجمعت هذه المقابلة بين فريقين يطمحان إلى تحقيق الصعود إلى الرابطة الأولى، مما زاد من الضغط بضرورة تحقيق الفوز فيها، حيث تسببت نتيجة التعادل في اندلاع أعمال شغب من قبل أنصار النادي المحلي، وهي الأحداث التي تسببت في وقوع إصابات.