يبدو أن العلاقة بين الناخب الوطني رابح ماجر واللاعب سفير تايدر تتجه نحو القطيعة، بعد التصريحات والتصريحات المضادة بين الطرفين، ما يوحي باستغناء ماجر ومساعديه عن خدمات لاعب "امباكت مونتريال" خلال التربصات القادمة.

ورد تايدر في حوار مع موقع "لا قازيت دو فيناك" على تصريحات ماجر بشأن ما حدث خلال التربص الأخير للمنتخب، نافيا فشله في الاختبارات البدنية.

وقال تايدر "نعم استعملنا نظام قياس اللياقة البدنية GPS، لكن مرة واحدة فقط بعد مباراة تنزانيا"، مضيفا أن ذلك حدث خلال حصة تدريبية خفيفة دامت 20 دقيقة فقط، فمن المستحيل أن يتم قياس اللياقة البدنية خلالها -حسب تايدر-.

وأكد تايدر أنه كان جاهزا من الناحية البدنية بعد فترة تحضيرات دامت شهر ونصف مع فريقه الكندي، مطالبا ماجر بالبحث عن إجابات أخرى وعدم التحجج بالجانب البدني في عدم إشراكه خلال لقائي تنزانيا وإيران.

وكان المدرب الوطني رابح ماجر قد جدد خلال حوار على التلفزيون العمومي أمس الإثنين تصريحاته بأن ضعف اللياقة البدنية لسفير تايدر جعله لا يعتمد عليه خلال وديتي تنزانيا وإيران.