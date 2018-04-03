أعرب الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن تفهم الطرف الاسباني لقرار الحكومة "الظرفي" المتعلق بتقليص الواردات الجزائرية جراء انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية، مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين البلدين "لا تنحصر فقط في الجانب الاقتصادي".

وقال أويحيى خلال الندوة الصحفية التي نشطها مع رئيس الحكومة الاسباني, ماريانو راخوي، "يسعدني أن أبلغكم التفهم الكامل لأصدقائنا الاسبان الذين تقبلوا الأمر (تقليص الاستيراد) لان القرار هو أولا إجراء ظرفي و ثانيا لكون العلاقات الجزائرية الاسبانية تجاوزت مستوى العلاقات العادية لتصبح علاقة جيران ولا تنحصر فقط في القضايا الاقتصادية".

وأضاف أويحيى أن اتفاق الشراكة الجزائرية الاسبانية ينص في أحد بنوده على أنه "لكلا الطرفين الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية في حالات قاهرة".