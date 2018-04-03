انتهت عملية تصويت الأطباء المقيمين المجتمعين اليوم الثلاثاء بكلية الطب في الجزائر العاصمة حول مقترحات الوزارة الوصية إلى "إجماع" على مواصلة الإضراب الذي دخل شهره الخامس.

وأكد عضو التنسيقية المستقلة للأطباء المقيميين الدكتور محمد طيلب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن نتائج عملية التصويت التي شارك فيها العديد من الأطباء المقيمين التابعين للمؤسسات الاستشفائية على مستوى ولاية الجزائر أظهرت "إجماعا على مواصلة الإضراب ورفض المقترحات التي قدمتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات".

واعتبر ذات المتحدث, أن "اقتراحات الوزارة لم تكن مقنعة لأن الحلول التي قدمتها غير حقيقية", مضيفا أن الأطباء المقيمين "متمسكون بمطلب إلغاء إجبارية الخدمة المدنية ويرفضون مقترح تقليصها إلى عامين", وكذلك الحال بالنسبة لمطلب المساواة بين الطبيب والمواطن في أداء الخدمة العسكرية.

وتواصلت اليوم عملية التصويت التي جرت خلال جمعيات عامة عبر كامل التراب الوطني لمناقشة مقترحات الوزارة والفصل في قرار مواصلة الإضراب، وقال ممثل التنسيقية أن النتائج النهائية للعملية "لن تعرف قبل يوم غد الأربعاء"، مشيرا إلى ان هناك "توجه" نحو تأييد قرار الأطباء المقيمين بالجزائر العاصمة.