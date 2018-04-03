أعلنت اتصالات الجزائر أنه بإمكان زبائنها تعبئة حسابات الأنترنت الخاصة بهم وتسديد فواتير الهاتف في أي وقت وبكل أمان بواسطة البطاقة الذهبية عبر فضاء الزبون لاتصالات الجزائر وذلك بالشراكة مع بريد الجزائر، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لذات الهيئة.

وأوضح ذات المصدر أن عملية التعبئة تتم عبر الرابط :

https://ec.algerietelecom.dz/ باختيار الأنترنت أو الهاتف والضغط على "التعبئة باستعمال البطاقة الذهبية" وإدخال المعلومات الخاصة بالبطاقة والمبلغ المراد تعبئته.