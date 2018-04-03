حسم نادي شبيبة القبائل اليوم الثلاثاء القمة التي جمعته بمولودية الجزائر على ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وسجل أهداف اللقاء المتأخر عن الجولة 23 من الرابطة المحترفة الأولى كل من عادل جعبوط ( د8)، زيري حمار ( د30)، مهدي بن علجية (د 75) للشبيبة، ووليد درارجة للمولودية عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 20.

وبهذا الفوز ترتقي شبيبة القبائل للمركز 11 مع أولمبي المدية، فيما تبقى المولودية ثالثة برصيد 40 نقطة.

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 46 24

2. مولودية وهران 41 24

3. مولودية الجزائر 40 24

4. اتحاد الجزائر 38 24

--. نصر حسين داي 38 24

6. شبيبة الساورة 36 24

--. وفاق سطيف 36 24

8. نادي بارادو 35 24

9. اتحاد بلعباس 29 24

10. شباب بلوزداد 27 24

11. أولمبي المدية 26 24

--. شبيبة القبائل 26 24

13. دفاع تاجنانت 24 24

--. اتحاد الحراش 24 24

15. اتحاد بسكرة 23 24

16. اتحاد البليدة 18 24.