كشف مدربا جوفنتوس وضيفه ريال مدريد، التشكيلة الأساسية لهما، لخوض اللقاء المرتقب بينهما، اليوم الثلاثاء، وذلك في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيبدأ الإيطالي ماسيمليانو أليغري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، المباراة، التي ستقام على ملعب "أليانز (جوفنتوس) أرينا" في مدينة تورينو، بالتشكيلة الأساسية التالية:

1- جانلويجي بوفون

2- ماتيا دي تشيليو

15- أندريا بارزالي

3- جورجيو كيلليني

22- الغاني كوادو أسامواه

6- الألماني سامي خضيرة

30- الأوروغوياني رودريغو بيتانكور

11- البرازيلي كوستا دوغلاس

10- الأرجنتيني باولو ديبالا

12- البرازيلي أليكس ساندرو

9- الأرجنتيني غونزالو هيغواين.

بينما وضع زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، التشكيلة الأساسية التالية للفريق الملكي لمواجهة السيدة العجوز:

1- الكوستاريكي كيلور نافاس

2- دانييل كارفاخال

4- سيرخيو راموس

5- الفرنسي رافائيل فاران

7- البرتغالي كريستيانو رونالدو

8- الألماني توني كروس

9- الفرنسي كريم بن زيمة

10- الكرواتي لوكا مودريتش

12- البرازيلي مارسيلو

14- البرازيلي كاسيميرو.

22- إيسكو.