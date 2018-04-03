تمكنت مصالح الشرطة التابعة للأمن الحضري لبلدية قورصو من إنقاذ 40 طالبة من خطر سائق حافلة النقل الجامعي الذي كان يقود الحافلة باتجاه الإقامة الجامعية للبنات بقورصو وهو في حالة سكر متقدمة حيث تم توقيفه والقبض عليه.

وحسب ما علمناه اليوم الثلاثاء من مصالح الأمن فإن شرطة قورصو كانت في دورية باتجاه الإقامة الجامعية للبنات بقورصو ولاحظت وجود حافلة النقل الجامعي تقل 40 طالبة كانت تسير بطريقة ملتوية وخطيرة مما أدى إلى إتباعها وتوقيف الحافلة وتبين بعد التحقيق أن سائق الحافلة الجامعية كان في حالة سكر حيث وضع حياة الطالبات في خطر خاصة وأنه كان في الطريق الرئيسي وتم توجيه الطالبات إلى الإقامة الجامعية حيث كن في حالة قلق، وتم تقديمه إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس.