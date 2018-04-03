التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مقر إقامته بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، اليوم الثلاثاء، كيفن تسوجيهارا، الرئيس التنفيذي لشركة "وارنر برذرز" للترفيه، وكبار المسؤولين لعدد من الشركات التابعة للمجموعة.



وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه "جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول فرص الشراكة الواعدة في المجالات الإعلامية والترفيهية والثقافية، إلى جانب بحث فرص التدريب للشباب السعودي".



و"وارنر برذرز" للترفيه هي شركة أمريكية للإنتاج والتوزيع السينمائي والتلفزيوني والموسيقي، وتعد واحدة من أكبر شركات الأفلام في أمريكا والعالم.



ويشهد قطاع الترفيه في المملكة تطورات ضخمة منذ تأسيس هيئة خاصة به عام 2016، بالتزامن مع تحولات اجتماعية واقتصادية هامة في البلاد.



وأعلنت السعودية مطع مارس/ آذار الماضي إقرار أول لائحة لترخيص دورالعرض السينمائي في السعودية، الأمر الذي يمهد للانطلاق الفعلي في إنشاء دور سينما في المملكة، بعد حظر دام أكثر من 3 عقود.



وتستهدف "رؤية السعودية 2030"، رفع مساهمة قطاع الترفيه من إجمالي الناتج المحلي من 3 إلى 6 بالمائة.



وقال ولي العهد السعودي، في تصريحات سابقة، إن بلاده تستهدف توطين 50 بالمائة من قطاع الترفيه، إذ ينفق المواطنون 22 مليار دولار على الترفيه في الخارج سنويًا.