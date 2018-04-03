شهدت مباراة فريق شبيبة القبائل اشتباكات بين الأشخاص الذين لم يسمح لهم بدخول الملعب لمشاهدة المباراة مع عناصر قوات حفظ الأمن، خلفت ما لا يقل عن عشرة جرحى وكسر زجاج بعض السيارات المركونة بشارع أحمد لعمالي المحاذي لملعب أول نوفمبر وأعمدة كهربائية وزجاج مقر توقف الحافلات .

لم تتسع مدرجات ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو لاستقبال الأعداد الغفيرة من أنصار الفريقين الذين قدموا منذ الساعات الأولى من نهار اليوم، لمشاهدة الكلاسيكو بين الشبيبة ومولودية الجزائر، لاسيما أن دخول أنصار الشبيبة كان مجاني. وأمام استحالة دخول كل الأنصار، دخل الذين لم يتمكنوا من ولوج الملعب في اشتباكات مع أعوان فرقة حفظ الأمن خلفت ما لا يقل عن عشرة جريحى نصفهم من أعوان الأمن الذين تم نقلهم إلى المركز الإستشفائي الجامعي محمد ندير المحاذي لملعب أول نوفمبر لتلقى العلاج.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء سبقته تعزيزات أمنية لم يسبق أن شهدتها تيزي وزو منذ إنطلاقة الموسم الكروي الحالي، حيث تم تجنيد الآلاف من أعوان الأمن لضمان سلامة المتفرجين والحاضرين بالملعب.