كان وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، ضيفا على أحد التنظيمات الجمعوية في مدينة تلمسان أين قدم محاضرة استشرافية لمستقبل الاقتصاد الجزائري. محاضرة شكيب خليل بفندق ”الرونيسانس” حضرها منتخبون ونواب وسياسيون، وقدمت فيها هدايا ثمينة للوزير الأسبق مثل آلة العود، ولوحات فنية مثل مجسم قبة الصخرة بالقدس الشريف. فهل سينقل شكيب هدية مجسم قبة الصخرة معه إلى إقامته في أمريكا، أين تطبخ صفقة القرن حول بيت المقدس السليب بأرض فلسطين؟ تساءل بعض من حضر حفل التكريم.