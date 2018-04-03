حقق نادي ريال مدريد الاسباني فوزاً تاريخياً على مضيفه الايطالي جوفينتوس تورينو بثلاثية نظيفة في ربع نهائي أبطال أوربا.

هز الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، شباك مضيفه جوفنتوس مرتين في المباراة بينهما، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتابع كريستيانو رونالدو "صاروخ ماديرا" كرة عرضية من قبل زميله إيسكو من الجهة اليسرى، في الزاوية البعيدة على يسار الحارس العملاق جانلويجي بوفون، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة بداية اللقاء، على ملعب "أليانز (يوفنتوس) أرينا"، في مدينة تورينو.



وعاد رونالدو ، في الشوط الثاني، وضاعف النتيجة بهدف "خارق" أحرزه بتسديدة رائعة "بمقصية" في الزاوية اليمنى، في الدقيقة 64.



وتلقى اليوفي ضربة موجعة ثالثة، في الدقيقة 66، بطرد نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة.



وعزز الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو تقدم الفريق الملكي بتسجيله الهدف الثالث، في الدقيقة 72.

وعزز النجم البرتغالي تربعه على عرش صدارة هدافي النسخة الحالية للتشامبيونز ليغ برصيد 14 هدفا، وكهداف تاريخي للبطولة برصيد 120 هدفا، منها 59 هدفا، في الأدوار الإقصائية، ليكون أكثر لاعب يسجل في هذه الأدوار أيضا.



كما أصبح الدون رونالدو أول لاعب يسجل في 10 مباريات متتالية في دوري الأبطال، ليتجاوز المهاجم الهولندي المعتزل رود فان نيستلروي، وسجل الدون 15 هدفا خلال هذه السلسلة، مقابل 12 هدفا للمهاجم الهولندي.



