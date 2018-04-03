أعلنت إدارة إتحاد الجزائر ان التقني المغربي بادو الزاكي سيكون المدرب الجديد للفريق ابتداءا من الموسم المقبل.

وحسب ما كشف النادي العاصمي على موقعه الالكتروني فإن عضوي الديريكتوار المسير للفريق عبد الحكيم سرار ورشيد مالك تنقلا إلى المغرب وعرضا مشروع النادي على الدولي المغربي السابق والذي وافق على عرض الاتحاد.

وسيتنقل بادو الزاكي إلى الجزائر بعد أسبوعين وسيستلم مهامه بعد إجراء آخر جولة من الرابطة المحترفة الأولى خلفا للمدرب الحالي ميلود حمدي الذي عبر عن رغبيته في الرحيل حسب ما جاء في بيان نادي سوسطارة.