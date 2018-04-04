أصيب أربعة أشخاص على الأقل في إطلاق نار بالمقر الرئيسي لموقع "يوتيوب" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية قبل أن تقتل منفذة العملية نفسها بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية.

وقامت الشرطة بإخلاء موظفي الموقع من مقره الواقع في مدينة سان برونو غربي كاليفورنيا ولم يتم التوصل حتى الآن إلى الدافع وراء الحادث.

وأظهرت محطات تلفزيونية محلية صورا لموظفين يغادرون مبنى "يوتيوب" وأيديهم فوق رؤوسهم كما أظهر تسجيل آخر طابورا من الموظفين تتفحصهم الشرطة فرداً فرداً.

وكانت شركة غوغل قد استحوذت في عام 2006 على موقع "يوتيوب" الذي يوفر خدمة نشر مقاطع الفيديو.