نفت وزارة التربية الوطنية أي زيادات في أسعار الكتاب المدرسي للأطوار التعليمية الثلاثة بالنسبة للسنة الدراسية 2018/2019، ومددت الوزارة مجانية الكتاب المدرسي للتلاميذ المعوزين الذين سيحوزون على كتب مجانية على سبيل الإعارة القابلة للاسترجاع بنهاية الفصول الدراسية.

أبقت وزارة التربية الوطنية على الترتيبات والإجراءات التي تضمنها المنشور رقم 204 المؤرخ في 5 سبتمبر 2017 الخاص بتسيير الكتب المدرسي، ومددت العمل بمحتواه إلى غاية 2019؛ حيث أمرت وزارة التربية الوطنية مديري التربية الولائيين بمواصلة العمل بنص المنشور الوزاري رقم 1343 لسنة 2016 المؤطر لجهاز المجانية والمحدد لنظام الإعارة لفائدة فئات تضمنها المنشور رقم 204.

وأشارت التعليمة الصادرة عن مديرية تسيير الموارد المالية والمادية مؤخرا، اطلعت "الخبر" على نسخة منها، إلى سريان مفعول الأسعار المعتمدة سابقا دون إخضاعها لأي زيادات أو رسوم، وهذا بالنسبة للموسم الدراسي 2018 /2019، وهي الوثيقة نفسها التي ذكرت بضرورة استغلال مخزون الكتب المسترجعة عند الشروع في عملية توزيع الكتاب المدرسي في إطار المجانية لتعميم الاستفادة منها في الوسط الاجتماعي الهش.

وجددت التعليمة المؤرخة في 27 مارس 2018، توصيات الوزيرة نورية بن غبريت، بإنهاء عمليتي البيع والتوزيع المجاني للكتاب المدرسي قبل تاريخ الـ 10 من أكتوبر 2018؛ أي بعد حوالي 4 أسابيع من الدخول المدرسي المقبل، وهو ما يتيح للمصالح المختصة إنجاز الوضعية المالية والمادية المتبوعة بالفوترة في الآجال المحددة لتسديد المستحقات قبل تاريخ 30 نوفمبر 2018.

وحددت التعليمة آجال إتمام العملية على مستوى المدارس الابتدائية قبل 18 أكتوبر، وهي العملية التي تعهد إلى المسير المالي للمتوسطات ذات الاختصاص. فيما وجهت مصالح المحاسبة على مستوى المتوسطات والثانويات إلى تبليغ الوضعيات للمصالح المعنية بهذا الإجراء قبل 25 أكتوبر المقبل.

وبشأن استرجاع الكتب غير الموزعة والمفوترة، أمرت الوزارة الوصية المراكز الولائية لتوزيع الوثائق التربوية بإنجاز رزنامة ولائية للاسترجاع حسب الدوائر، وهي عملية تنطلق ابتداء من 25 أكتوبر ويسهر على تبليغها للمؤسسات التعليمية المعنية بالتنسيق مع المصلحة المختصة بمديرية التربية، مع ضرورة التقيد بالمواعيد المحددة لها.

ووجهت المصالح المركزية في هذا الإطار، المركز الولائي للوثائق بتسليم الفواتير لكل متوسطة حسب التفاصيل المعهودة فور استرجاع الكتب غير الموزعة. وفي هذا الإطار، ذكرت الوزيرة باحترام الإجراءات المنصوص عليها في المنشور السالف الذكر بعدم تجاوز تاريخ 22 نوفمبر 2018 لتسديد الفواتير وجميع مستحقات الديوان الوطنية للمطبوعات المدرسية.