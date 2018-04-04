كشف رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول سيرغي رودسكوي، اليوم الأربعاء، أن الجيش السوري بدعم من روسيا وإيران قضى على نحو 65 ألف مسلح في سوريا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" للأنباء في تدخل له أمام مؤتمر موسكو الدولي السابع حول الأمن الدولي قوله "نتيجة لأعمال القوات السورية بدعم من روسيا وإيران، تم تحرير حوالي 113 ألف متر مربع من الأراضي و 1245 قرية. وتم القضاء على نحو 65 ألف مسلح، وتم إزالة الألغام من أكثر من 6.5 ألف هكتار من الأراضي، وتحرير أكثر من 1500 كم من الطرق، ونحو 17200 مبنى".

ويبحث المؤتمر كموضوع رئيسي مسألة القضاء على الإرهاب وتنظيم "داعش" في سوريا وتقييم الوضع في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى بحث مسألة الأمن في دول أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا.