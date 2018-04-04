سلّم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بسكيكدة، أمس الثلاثاء ، و بحوزته بندقية نصف آلية من نوع "سيمونوف" وكمية من الذخيرة، حسبما جاء اليوم الأربعاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني

ويتعلق الأمر بالمسمى "ج. مصطفى" المكنى "أبو رواحة "، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014.



وفي نفس السياق، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي إثر عمليات بحث وتمشيط بكل من الشلف وعين الدفلى، قنبلتين تقليديتي الصنع.



وأوقفت مفرزة للجيش الوطني بتمنراست، خمسة مهربين وحجزت سلاحا ناريا وكمية من الذخيرة ومركبتين رباعيتي الدفع و طنا واحدا من المواد الغذائية و600 لتر من الوقود ومعدات تنقيب عن الذهب، فيما تم ضبط 4250 وحدة من مادة التبغ ببسكرة.



ومن جهة أخرى، أوقفت وحدات مشتركة للجيش الوطني الشعبي 15 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية.