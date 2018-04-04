اندلع صبيحة اليوم الأربعاء، بمخزن لبودرة الحليب ببلدية شبيطة مختار بولاية الطارف، حريقا ، وخلف خسائر مادية كبيرة.

و يبلغ حجم مساحة المخزن حوالي 18 ألف متر مكعب، وكانت بودرة الحليب المخزنة لم يمر عليها 10 أيام، في حين لا تزال باخرة أخرى بالميناء تنتظر تفريغ كمية أخرى من البودرة.

ويشار إلى أن هذا المرفق تابع للمخازن العامة بسكيكدة "برودا" ، استأجره ديوان الحليب و مشتقاته.

وتدخل أعوان الحماية المدنية لإخماد الحريق بتسخير تسع شاحنات إطفاء و 45 عونا.