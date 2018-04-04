صرحت شرطة سان برونو، اليوم الثلاثاء ، في كاليفورنيا الأمريكية ،أن المرأة التي أطلقت النار من مسدس في مقر شركة "يوتوب " قرب سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة تدعى نسيم أغدام، وقد عثر عليها متوفية إثر إطلاق النار على نفسها.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات تتعامل مع الهجوم على أنه ناجم عن خلاف بين مطلقة النار وصديقها، كما قال مسؤول أمني حكومي لرويترز إن إطلاق النار ليست له صلة بالإرهاب.

ونقلت شبكة "سي أن أن" عن مصدر لم تكشف اسمه أن "امرأة تسللت وقت الغداء وأطلقت النار فيما يبدو على شخص بعينه"، مشيرا إلى أن إطلاق النار حصل في "قاعة داخلية" يتناول فيها الموظفون طعام الغداء في العادة. وقالت شركة غوغل المالكة لـ "يوتيوب" عبر"تويتر" إنها تنسق مع السلطات وستقدم معلومات رسمية حال توفرها.