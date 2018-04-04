تلزم البلدان العشرة التالية مواطنيها على التخلي عن جزء من حياتهم لأداء واجب وطني بخدمة جيش البلاد.

و تختلف المدة المطلوبة من دولة لأخرى كما و تختلف ضمن نفس البلد بين شخص و آخر بحسب عوامل متعددة.

ففي روسيا تحدد مدة الخدمة بـ 12 شهرا، الصين 24 شهرا ،كوريا الشمالية 10 سنوات، إسرائيل ما بين 32 و 36 شهرا، تركيا ما بين 6 إلى 12 شهرا، إيران 24 شهرا، الجزائر 12 شهرا، مصر ما بين 12 إلى 36 شهرا، البرازيل ما بين 10 إلى 12 شهرا و أخيرا كولومبيا ما بين 12 إلى 24 شهرا.

واحتلت روسيا المرتبة الأولى من حيث قوة الجيش التي تطبق إلزامية الخدمة تليها الصين فيما احتلت الجزائر المرتبة السابعة متفوقة عربيا على مصر.