في الوقت الذي يتواصل فيه الجدل حول صناعة السيارات في الجزائر، تكشف أرقام مصنع "رونو" في المغرب عن مدى الهوة مع نظيره بوادي تليلات في وهران.

احتفل مصنع "رونو" بمدينة طنجة المغربية، مؤخرا بتصنيع مليون سيارة، وفي هذا السياق كشفت برقية لوكالة الأنباء الفرنسية، اليوم، عن أرقام تظهر أن مجال تصنيع السيارات في الجزائر لا يزال بعيد المنال.

فحسب مدير المصنع المغربي في تصريحه لوكالة الأنباء الفرنسية، يتم إنتاج سيارة كل دقيقة، ما يعني أن 1200 سيارة ترخرج كل يوم من المصنع الذي يقع على بعد 30 كلم من مدينة طنجة ويتربع على مساحة قدرها 300 هكتار.

وفور إنتاجها يتم نقل السيارات عبر القطار إلى الميناء في مدة أقصاها 40 دقيقة، ليتم تصدير جزء هام من الإنتاج نحو 74 دولة في أوروبا، دول الخليج وإفريقيا.

واحتل المصنع إحدى المراتب الخمس الأولى من ضمن أحسن مواقع الإنتاج للمجمع الفرنسي.

ويوظف حاليا 8600 شخص كلهم مغاربة، يتقاضون أجرا قدره 250 أورو وهو مرتفع قليلا عن الأجر الوطني الأدنى في المغرب.