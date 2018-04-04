سّلم إرهابي نفسه، صباح اليوم الأربعاء، للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست،وفق بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و كان الإرهابي بحوزته مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة.

ويتعلق الأمر بالمسمى "م. خاطري"، المدعو "أبو عائشة"، الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012.

ومن جهة آخرى، ضبط حراس الحدود بتلمسان ، كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بثلاثة قناطير و67 كيلوغرام .

في حين أوقف عناصر الدرك الوطني، بوهران، تاجري مخدرات بحوزتهما 7920 قرصا مهلوسا.