أفادت مصالح الدرك الوطني ، أن عناصر حرس الحدود تمكنت ،ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء بمنطقة قريبة من الشريط الحدودي الغربي بضواحي ولاية تلمسان من حجز كمية تقدر بنحو 360 كلغ من مادة الكيف المعالج قادمة من المغرب .

وذكر نفس المصدر أن العملية تمت بناء على استغلال معلومات حول استعداد مهربين لنقل كمية معتبرة من مادة الكيف المعالج من المغرب نحو التراب الوطني وذلك عبر الشريط الحدودي الغربي.

وقد قام عناصر المجموعة السادسة لحرس الحدود بسيدي الجيلالي (تلمسان) بتعزيز التشكيل الأمني لمراقبة الإقليم مما مكن من ضبط الكمية المذكورة من المخدرات على مستوى منطقة قريبة من الشريط الحدودي،وفق ما أضافه نفس المصدر الذي أشار إلى أن مصالح الدرك الوطني قد فتحت تحقيقا حول ملابسات هذه القضية.