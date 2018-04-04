يكون عشاق الساحرة المستديرة سهرة اليوم، مع مباراتين واعدتين لحساب الدور الربع نهائي من دوري أبطال أوروبا، الأول يجمع نادي روما بضيفه برشلونة، أما الثاني فيعد قمة السهرة أين سيستقبل نادي ليفربول مانشستر سيتي في مواجهة إنجليزية واعدة.

القنوات الناقلة:

ليفربول - مانشيستر سيتي

"بي إن سبورت ماكس" 1 الإسبانية

"بي إن سبورت" 1 الفرنسية

"بي إن سبورت" 1 و11 العربية

روما - برشلونة

"بي إن سبورت" الإسبانية

"بي إن سبورت" 2 و12 و17 العربية

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