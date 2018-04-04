توفي اليوم الاربعاء حارس مرمى اتحاد الجزائر للرديف, الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم، عبد الرحمن بويرمان، بعد تعرضه لسكتة قلبية، حسبما أعلن عنه النادي العاصمي على موقعه الرسمي.

وتم نقل اللاعب بويرمان (20 سنة) فاقد الوعي، من ملعب عمر حمادي ببولوغين، حيث كان من المقرر أن يشرع في الحصة التدريبية مع فريقه، إلى مستشفى محمد لمين دباغين بباب الواد (الجزائر) أين لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان اتحاد الجزائر الذي يحتل المركز الثالث لبطولة الرديف للرابطة الأولى، بصدد تحضيره لمباراة الدور نصف النهائي لكأس الجزائر لهذا الصنف المقرر يوم السبت 14 أفريل بميدان عمر حمادي أمام شباب بلوزداد.