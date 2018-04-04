منعت صباح اليوم قوات الأمن عشرات المحتجين جلهم قدموا من مختلف ولايات الوسط من تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي دعا التكتل النقابي الى تنظيمها بمدينة البويرة واعتقلت مجموعة من المشاركين من بينهم عضو في المكتب الوطني لنقابة الكنابيست.

قوات الأمن انتشرت منذ الصباح الباكر عند مداخل مدينة البويرة وطوقت الساحة المقابلة لمقر الولاية أين تقرر تنظيم التجمع الاحتجاجي الجهوي الولايات الوسط الذي دعا إليه التكتل النقابي المشكل من 12 نقابة مستقلة تنتمي إلى قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة والتكوين والشؤون الدينية، وبعدما تعذر عليهم الوصول إلى مكان الاحتجاج تجمع العشرات في الساحة المقابلة لدار الثقافة غير أن أعوان الشرطة لحقوا بهم وطلبوا منهم التفرق وبعدما باءت كل محاولات التفاوض معهم بالفشل، قرر المحتجون السير نحو مقر مديرية التربية، فرافقهم رجال الشرطة الذين كانوا في كل مرّة يطلبون منهم التفرق وعندما وصلوا إلى مقر مديرية التربية تجمعوا وراحوا يرددون شعارات منددة بالقمع الذي تتعرض له النقابات كعبارة " حكومة حقارة "، فهاجمتهم الشرطة واعتقلت بعضهم كما انتزعت هواتف بعض الذين كانوا يصورون المشهد من بينهم هاتف أستاذة تنتمي إلى نقابة الكناباست، مما أثار غضب المشاركين الذين فرقوا بالقوة، وفي حديثنا إلى بعضهم تساءلوا عن سبب المضايقات التي تعرضوا لها رغم أن كل قوانين الجمهورية تضمن لهم حق ممارسة النشاط النقابي والاحتجاج سلميا للمطالبة بحقوقهم الشرعية، أحد الأساتذة تساءل عن سبب سكوت من جعلوا أنفسهم ناطقين رسميين باسم أولياء التلاميذ وهم يرون أساتذة أبنائهم يهانون بهذا الشكل ثم قال " أليست هذه السياسة الظالمة من تدفع بهم إلى الإضراب ؟؟؟ " أستاذ جامعي قال لنا " يحذرون من الفتن وعنفهم واستبدادهم واحتقارهم للنخبة وهضم حقوقها هو الفتنة بذاتها ؟؟". وحسب المنظمين فان الكثير المتظاهرين الذين قدموا من بعض الولايات منعوا من دخول المدينة مما يفسر حسبهم قلة عدد المشاركين، لكن يبدو أن التجمع لم يستقطب إلا عددا قليلا من مناضلي نقابات التكتل المقيمين بالمدينة علما أن من أهم مطالب التكتل النقابي هو مراجعة قانون التقاعد وتطبيق قانون العمل وتحسين القدرة الشرائية.