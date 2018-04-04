أفاد رئيس جمعية "أوفاك"الفرنسية التي تعنى بالشؤون الثقافة والحضارية عن تنظيم محاضرة متبوعة بنقاش حول "حوار الثقافات".

سيتم تنظيم هذه المحاضرة يوم السبت 7 أفريل 2018 في "كانوبي" 31 شارع "أثينا" 13001 في مدينة مارسيليا بفرنسا، على الساعة الثانية زوالا. وكشف رئيس الجمعية، "عبد القادر حدوش" أن الجميع مدعو لحضور هذه المحاضرة، التي ستكون متبوعة بنقاش وأن الدخول للقاعة سيكون مجانيا. كما أضاف أن المحاضرة ستكون متبوعة بحصة للبيع بالإهداء لكل من:

-"إيف بوني" الذي سيشارك بكتابه "راعي توقورت، حقائق حول رهبان تيبحيرين"، عن دار نشر القصبة.

- "غالب بن شيخ" بكتاب "الدليل الصغير لإسلام على قدر الرجال" المنشور بتاريخ 07/02/2018 .

-"سليمان زغيدور" بكتاب " إخرج، الطريق في انتظارك".

-"مسشال رايمبو " بكتاب "عاصفة في الشرق الأوسط الكبر".

-"سيرج بوتو" بكتاب "فرنسا-الجزائر من الضفتين".