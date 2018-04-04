سيتم سحب حوالي 50 منتوج من قائمة 851 منتوج الممنوعة من الاستيراد في حين سيتم إضافة منتوجات أخرى لهذه القائمة، حسب ما تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على هامش الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

وقال وزير التجارة، محمد بن مرادي، الذي تم استخلافه اليوم الأربعاء السعيد جلاب، تبعا للتغيير الحكومي أن رفع التعليق عن حوالي 50 إلى 55 منتوج من قائمة 851 منتوج الممنوعة من الاستيراد، تأتي ثلاث أشهر بعد دخول حيز التنفيذ للمرسوم التنفيذي المحدد للمنتوجات الخاضعة لنظام تحديد الواردات.

يأتي هذا الإجراء (رفع التعليق) ردا على انشغالات المتعاملين الاقتصاديين وبعد تقييم للثلاثي الفارط للعديد من المنتوجات الغير المتواجدة في السوق الوطني، في حين سيتم إضافة منتوجات أخرى لهذه القائمة للمنتوجات الممنوعة من الاستيراد"، حسب بن مرادي.