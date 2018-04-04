مسّ التعديل الحكومي الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء أربعة وزارات وهي وزراة الشباب والرياضة والتجارة والسياحة والصناعات التقليدية وكذا العلاقات مع البرلمان.

وبالتالي خلف السيد محمد حطاب على رأس وزارة الشباب و الرياضة السيد الهادي ولد علي. وقد شغل حطاب منصب والي بجاية منذ ديسمبر 2016 بعدما تولى العديد من المناصب في قطاع الجماعات المحلية، لا سيما أمين عام ولايتي الجزائر العاصمة وسطيف ووالي سيدي بلعباس.

ولد حطاب في 29 أكتوبر 1964 ببرج منايل (بومرداس) وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة حيث شغل العديد من المناصب على غرار رئيس دائرتي قوراية (تيبازة) وعزابة (سكيكدة) ووالي منتدب للحراش (الجزائر العاصمة).

فيما يخص وزارة التجارة التي عرفت أيضا استبدال محمد بن مرادي بسعيد جلاب الذي شغل قبل تعيينه منصب مدير عام التجارة الخارجية بوزارة التجارة.

ولد جلاب في 6 ماي 1964 بعين تيموشنت وهو حائز على شهادة الماجستير في الاقتصاد الزراعي وشغل العديد من الوظائف الأخرى في الوزارة منها مدير متابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون ومدير المبادلات التجارية والتظاهرات الاقتصادية ومدير التقييم وتنظيم التجارة الخارجية.

كما شغل جلاب منصب مفاوض رئيسي ممثلا عن الجزائر في المفاوضات الخاصة بإنشاء منطقة للتبادل القاري الأفريقي الحر ومنسقا للمجموعة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة الاتفاق التجاري التفضيلي مع تونس.

وكان وزير التجارة الجديد كذلك عضوا مفاوضا في الوحدة المركزية لتنسيق المفاوضات من أجل انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة وعضوا مفاوضا في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

علاوة على ذلك، شغل جلاب مناصب أخرى منها أستاذ جامعي من 2002 إلى غاية 2016 بالجزائر العاصمة وأستاذ زائر بالمعهد المتوسطي للفلاحة بمونبوليي (فرنسا).

من جهة أخرى شهد هذا التعديل الوزاري قدوم عبد القادر بن مسعود الذي خلف حسان مرموري على رأس وزارة السياحة والصناعات التقليدية.

وكان بن مسعود المتحصل على شهادة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية (1991) يشغل منصب والي تيسمسيلت بعد أن كان ملحقا بديوان رئاسة الحكومة عام 1993 وبديوان الأمانة العامة لولاية سعيدة (2010).

وفي سنة 2013 عين بن مسعود واليا منتدبا للمقاطعة الادارية لسيدي محمد (الجزائر العاصمة).

اما وزارة العلاقات مع البرلمان فقد تم إسنادها إلى وزير الصناعة والمناجم الأسبق (من ماي إلى غاية أوت 2017)، محجوب بدة خلفا للطاهر خاوة.

يعتبر بدة ابن مدينة المدية حائزا على شهادة دكتوراه في الاقتصاد إذ شغل عدة مناصب مسؤولية منها رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.