مكّنت انتخابات غرفة التجارة ببسكرة، حزب الأفالان، من تسجيل هدف ولو في مقابلة شرفية في مرمى الغريم الأرندي، حيث تم إقصاء رئيسها الذي سيّرها لعهدتين مقابل بروز أسماء أخرى. ورغم أن هذا الحدث اقتصادي تجاري، إلا أن الحراك والتنافس والتوابل السياسية حوّلته إلى حدث أشبه بالمحليات، فضلا على أن البعض الذين ركبوا قطار الحزب العتيد يقولون بأنهم حققوا انتصارا يعيد لهم الاعتبار بعد نكسات عديدة للأفالان على مر الاستحقاقات التي عرفتها الولاية. هذا المعطى يجعل موعد انتخابات مجلس الأمة تكون حامية الوطيس.