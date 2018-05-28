أكد نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه سيشارك في نهائيات كأس العالم روسيا 2018 الشهر المقبل.

وكتب صلاح: "لقد كانت ليلة صعبة جدا، لكنني محارب، رغم الصعوبات، أنا واثق من تواجدي في روسيا، كي أجعلكم فخورين، حبكم ودعمكم سيمنحاني القوة التي أحتاجها".

وفي سياق متصل، أكدت صحيفة "الديلي ستار" البريطانية، أن الأشعة حملت أخبارا سارة للمصريين، حيث أثبتت سلامة اللاعب من أي كسور في العظام أو تمزقات في الأنسجة.

وتعرض صلاح للإصابة بعد تدخل قوي من سيرخيو راموس قائد ريال مدريد في (د.25) من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمس السبت، وحاول التحامل على الإصابة لعدة دقائق، لكنه في النهاية سقط على الأرض من شدة الألم، واستبدل في (د.30) بزميله آدم لالانا.