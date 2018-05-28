يستهلك الجزائريون اللحوم الحمراء و البيضاء أربع مرات أكثر خلال شهر رمضان بالمقارنة مع الأشهر الأخرى من السنة، فيما تضاعف استهلاكهم للمواد الغذائية الأخرى، حسب ما أفاد به أمس الأحد نائب رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين محمد عبيدي.

و قال ذات المتحدث خلال ندوة صحفية من تنشيط رئيس الفدرالية زكي حريز أن " استهلاك اللحوم البيضاء بلغ 74 ألف طن خلال شهر رمضان ، في حين أن متوسط استهلاك اللحوم الحمراء بلغ 37 ألف طن و بذلك يمثل استهلاك اللحوم خلال الشهر الفضيل 380% من الاستهلاك الشهري خلال الأشهر المتبقية من السنة".

و أضاف عبيدي إن في المتوسط ، تستهلك كل أسرة في الجزائر 9 كلغ من الدواجن و 4.5 كلغ من اللحوم الحمراء خلال الشهر العظيم، مشيرا إلى أن استهلاك المنتجات الغذائية الأخرى يمثل 170 % من متوسط استهلاكهم الشهري خلال الفترة المتبقية من السنة.

و اعتبر هذا الأخير أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الملاحظة خلال كل رمضان حتى لو إنها تؤججها المضاربة و الانخفاض الذي يشهده أحيانا العرض إلا أنها بالخصوص نتيجة مباشرة لزيادة مفاجئة في الطلب خلال هذا الشهر.