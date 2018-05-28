قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، إنه يتمتع بصحة جيدة، وإنه سيعود لعمله بدءا من يوم غد.

وأضاف "عباس" في كلمة لوسائل الإعلام، عقب خروجه من المستشفى الاستشاري في رام الله، بعد رحلة علاج استمرت 9 أيام " شكرا لحضوركم وشكرا لله تعالى أنني خرجت اليوم من المستشفى بصحة وعافية، وسأعود لعملي غدا". وتابع" الفضل يعود أولا لله، وإلى هذا المستشفى والطاقم الطبي".

وقال " المهم هو صحة الوطن، وسنعمل من أجل أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولتنا المستقلة".

وفي 20 ماي الجاري، دخل عباس، المستشفى إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد. وسبق أن أجرى قبل نحو أسبوعين، عملية جراحية في الأذن الوسطى، وأُدخل بعدها إلى المستشفى لإجراء فحوصات.