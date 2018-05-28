أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الإثنين بالأغواط أنه ''لا يوجد أي تسريب لمواضيع امتحانات شهادة التعليم المتوسط''.

وأوضحت الوزيرة خلال ندوة صحفية عقدتها في ختام زيارتها إلى الولاية أنه "لم يكن هناك أي تسريب لمواضيع امتحانات شهادة التعليم المتوسط بفضل الإجراءات المتخذة وأيضا وعي المجتمع والتلاميذ تحديدا الذين تحلوا بالتفطن لمحاولات تغليطهم".

وأضافت "حتى في السنوات الماضية لم تكن هناك تسريبات لمواضيع أسئلة الامتحانات النهائية وإنما كان يتم حل ونشر الإجابات بعد توزيع المواضيع على التلاميذ الممتحنين داخل الأقسام وهي الظاهرة التي تقلصت بنسبة كبيرة هذه السنة".

وبالمناسبة حثت وزيرة التربية الوطنية على ضرورة تجند الجميع لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها نهائيا تجسيدا للقيم الأخلاقية في القطاع ومواجهة كل ما من شأنه "تشويه" صورة الامتحانات الوطنية.