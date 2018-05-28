أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن عدد المترشحين لمسابقة التربية الخاصة بالمعلمين والإداريين بلغت أزيد من 732 ألف مترشح، سيتنافسون على 8586 منصب.

و أفادت بن غبريت خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الإثنين بولاية الأغواط، أن عدد المترشحين لمسابقة أساتذة التعليم الابتدائي قدر بأزيد من 513 ألف مترشح، فيما قدر عدد المترشحين لمسابقة الإداريين بأزيد من 219 ألف مترشح.

و يذكر أن إجراء الاختبارات الكتابية للمسابقة ستكون يوم 12 جوان المقبل