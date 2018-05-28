تمكنت مصالح الشرطة القضائية من حل 111 قضية في أفريل المنصرم، التي تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات مع تحديد هوية المشتبه فيهم باستعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على البصمات المعروف اختصارا بـ "أفيس"، حسب ما أفادت به اليوم الإثنين المديرية العامة للأمن الوطني.

و أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها أنه و من بين القضايا التي وجدت طريقها إلى الحل بفضل اعتماد مصالح الأمن الوطني المختصة على آخر التقنيات المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي بالإضافة إلى المعدات والأجهزة المخبرية الدقيقة التي أضحت اليوم في متناول هذا الجهاز، 12 قضية على مستوى المصلحة المركزية لتحقيق الشخصية، و 99 قضية على مستوى المحطات المحلية لأمن الولايات الـ 48.

و حول النتائج الإيجابية المحققة في هذا المجال باستعمال التقنيات المذكورة، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني تركيزها على الدور الوقائي الذي تقوم به مختلف مصالحها العملياتية في محاربة الجرائم و التصدي لها.