اعلنت الرئاسة الإيطالية اليوم الإثنين، عن تعيين كارلو كوتاريلي رئيسا جديدا للوزراء، بعد رفضها تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة جوزيبي كونتي الذي استقال من منصبه.

وعمل كوتاريلي (64 عاما) مديرا لدائرة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي بين 2008 و2013 ويلقب بـ "السيد مقص" بسبب خفضه الإنفاق العام في إيطاليا.

و أشارت الوكالة الفرنسية اليوم إلى أن كارلو كوتاريلي سيلتقي بالرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لبحث قرار تعيينه رئيسا للوزراء، بعد فشل المحادثات بين الرئيس والأحزاب الشعبوية في تشكيل حكومة، بسبب إصرار الأحزاب على تعيين باولو سلفونا المناهض لنهج أوروبا وزيرا للاقتصاد.

وأثار تعيين كوتاريلي غضب حركة "خمس نجوم" و"الرابطة الوطنية"، وقد استنكر الطرفان الرفض "المتعمد" من قبل الرئيس الإيطالي و"جماعات الضغط" الأوروبية لحكومتهما الائتلافية.

وتبدو فرص الاقتصادي كوتاريلي ضئيلة في تأمين الموافقة على أي حكومة تكنوقراط قد يشكلها بسبب غضب "الخمس نجوم" و"الرابطة" من عرقلة تحالفهما، بحسب الوكالة الفرنسية.

وكان الرئيس الإيطالي أعلن الأحد عدم موافقته على التشكيل المقترح للحكومة الجديدة، وعد من أسباب الرفض ترشيح باولو سافونا في منصب وزير الاقتصاد في الحكومة الجديدة، المعروف بانتقاده الشديد للاتحاد الأوروبي، ومعارضته الشديدة لإجراءات التقشف التي تروج لها بروكسل في الدول الأوروبية.

وعلى إثر ذلك دعا زعيم حركة "الخمس نجوم" لويجي دي مايو، إلى عزل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، لرفضه الموافقة على قائمة أعضاء الحكومة الجديدة التي قدمها دي ماي.