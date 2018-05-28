توفي عميد الصحافة الرياضية الجزائرية، محمد صلاح اليوم الإثنين بمنزله الكائن بعين طاية ( الجزائر العاصمة)، عن عمر يناهز 82 سنة، بعد مرض طويل ألزمه الفراش، حسبما علم من زملائه بالقناة الأولى للإذاعة الوطنية.

وبدأ الفقيد -المولود في دمشق ( سوريا) سنة 1936 - مشواره كمعلق رياضي سنة 1963 . اشتغل كمعلق رياضي بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الجزائري، قبل ان يتدرج في مهنته ويصبح صحفي رياضي بإنشاء القسم الرياضي في القناة الأولى سنة 1972، عشية الالعاب الإفريقية بلاغوس سنة 1972.

وتكن الجماهير الرياضية الجزائرية حبا وتقديرا كبيرين للفقيد المعروف بصيحاته وحماسه عندما أعلن عن الهدف الثاني في مباراة الجزائر- ألمانيا (2-1) في إطار نهائيات كأس العالم 1982 بإسبانيا، وهي لحظات بقيت عالقة و خالدة في ذاكرة الجزائريين.

وتقاعد محمد صلاح سنة 1996 بعدما خدم الاذاعة الجزائرية طيلة حوالي 50 سنة.

وسيواري الفقيد الثرى يوم غد الثلاثاء بمقبرة قاريدي (الجزائر العاصمة ) بعد صلاة الظهر.